باريس يفقد نجمه لنهاية 2023

الوكيل الإخباري - تلقى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة جديدة، قبل مواجهتين حاسمتين.



وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب الوسط الواعد، وارين زاير إيمري، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.



وأشارت إلى أن (إيمري) تعرض لالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى، ولكن دون كسر، وسيتواجد في تدريبات باريس، يوم الأحد.



من جانبها، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مدة غياب النجم الباريسي الشاب، ليست واضحة، لكن تأكد غيابه عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.



ويلعب بي إس جي ضد موناكو، في الدوري ثم نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال، يومي 24 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وأصيب زاير إيمري (17 عاما) خلال مباراة فرنسا ضد جبل طارق، أمس السبت، التي انتهت بفوز تاريخي للديوك بنتيجة (14-0)، في تصفيات يورو 2024.



ويعد اللاعب الواعد من الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها إنريكي منذ بداية الموسم الجاري.

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