الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

فيديو - كتائب القسام تنشر مقاطع من اقتحام مستشفى الرنتيسي

المقاومة تعلن عن عملية مشتركة لاستهداف 3 دبابات إسرائيلية

وصول 31 طفل خداج من "الشفاء" للمستشفى الإماراتي برفح

فيديو- القسام تبث مشاهد نوعية لمواجهاتها مع قوات الاحتلال في غزة وتدمير دبابات

الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

وزير الأوقاف يوعز بفتح المساجد للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

عاجل

أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

الأحد، 19-11-2023 04:48 م

باريس يفقد نجمه لنهاية 2023

11202319145720940960899


الوكيل الإخباري - تلقى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة جديدة، قبل مواجهتين حاسمتين.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لاعب الوسط الواعد، وارين زاير إيمري، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن (إيمري) تعرض لالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى، ولكن دون كسر، وسيتواجد في تدريبات باريس، يوم الأحد.

من جانبها، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مدة غياب النجم الباريسي الشاب، ليست واضحة، لكن تأكد غيابه عن مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب بي إس جي ضد موناكو، في الدوري ثم نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال، يومي 24 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأصيب زاير إيمري (17 عاما) خلال مباراة فرنسا ضد جبل طارق، أمس السبت، التي انتهت بفوز تاريخي للديوك بنتيجة (14-0)، في تصفيات يورو 2024.

ويعد اللاعب الواعد من الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها إنريكي منذ بداية الموسم الجاري.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023191380691625098 (1)

إكرامي يربك حسابات بيراميدز بشأن حارس الزمالك

1120231913520596305185 (1)

فورمولا 1.. سرخيو بيريز يحسم وصافة بطولة العالم

11202319125853686525264

برشلونة يعود لمطاردة حلم تشافي

1120231911842652508615

برشلونة يرحب برحيل نجمه إلى البريميرليج

1120231974621519837727

الهلال يعلن إصابة الشهراني وتعافي سلمان الفرج

1120231974329961248500

مبابي: 300 هدف في مسيرتي مجرد خطوة!

أخبار متعلقة
1120231872546343160916

مبابي: تنبأت بمصير تورام.. ولم يستمع إلي!

1120231611112436191663

باريس لا ينوي تقديم عرض جديد لمبابي!

1120231474937445648540 (1)

خدعة أخرى؟ قرض ضخم يهدد صفقة مبابي وريال مدريد

11202312134931554106314

نجوم باريس ينتقدون أنانية مبابي

1120236124939612404377

إنريكي يستبعد رباعي باريس من موقعة ميلان

102023299537844902592

رسالة تحذير من إنريكي لنجوم باريس