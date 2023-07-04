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الثلاثاء، 04-07-2023 02:48 م

باريس يقدم عرضا جنونيا لمبابي

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الوكيل الإخباري - قدم باريس سان جيرمان، عرضًا جديدًا لكيليان مبابي نجم الفريق، لإقناعه بالتجديد والبقاء في حديقة الأمراء.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن النجم الفرنسي أبلغ سان جيرمان بشكل رسمي، بأنه لن يستخدم هذا البند.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد قدم سان جيرمان عقدًا لمبابي حتى 2027، يضمن للنجم الفرنسي، الحصول على 500 مليون يورو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هذا المبلغ ينقسم إلى 100 مليون يورو مكافأة توقيع، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.

وذكر "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد لن يقوم بأي تحرك في صفقة مبابي، إذا لم يتخذ باريس سان جيرمان الخطوة الأولى للاستغناء عن النجم الفرنسي.

وأوضح أن عرض باريس بمثابة محاولة أخيرة للاحتفاظ بخدمات مبابي، وإذا لم يقبل كيليان، سيبدأ السيناريو الجديد لاقترابه من ريال مدريد.

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