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الأربعاء، 20-09-2023 03:38 م

باستخدام الذكاء الصناعي.. محمد صلاح يظهر في شوارع مصر (فيديو)

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الوكيل الإخباري - حظي الإعلان الأخير الذي ظهر فيه النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رفقة زميله السابق الكرواتي ديان لوفرين بتفاعل كبير بين الجماهير المصرية، بسبب طبيعة تصويره المختلفة.

وأثار إعلان محمد صلاح الجديد لإحدى شركات المشروبات الغازية، جدل الكثيرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط احتفاء كبير بالنجم المصري، والترويج المميز لمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

وبدى أن صلاح ظهر في شوارع الإسكندرية يتناول الكبدة على العربات، والمحلات برفقة صديقه. 

اضافة اعلان

 

 

ألا أن قناة العربية فجرت مفاجأة بشأن الإعلان، وهو أن النجم المصري صلاح لم يصور الإعلان بنفسه، وإنما تم الاستعانة بممثل بديل في الإعلان.

 

 

وأكدت أن الشخص الذي تقلد شخصية صلاح هو شاب مصري يدعى محمد فرفور ويبلغ من العمر 23 عاما، كما استخدمت الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي بحرفية شديدة ليظهر الشاب في الإعلان وكأنه نجم ليفربول ومنتخب مصر.


ورأى العديد من رواد المواقع التواصل الإجتماعي أن صلاح نجح بالترويج بطريقة رائعة وراقية للسياحة في مصر بإظهاره جمال مدينة الإسكندرية، فيما رأى آخرون أن النجم المصري يسوق لطعام "غير صحي" ولا يتناوله من الأساس.

 

ملاعب

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