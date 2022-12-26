باقة من القنوات الناقلة .. بشرى سارة لجماهير العراق و"خليجي 25"

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، أن البث التلفزيوني لبطولة خليجي 25 سيكون متاحا لكافة القنوات المحلية".



وقال السوداني في تصريح خلال تفقده المدينة الرياضية في البصرة، إنه "تم حسم موضوع نقل المباريات بقرار وتوجيه منا، وسوف يكون متاحاً لكافة القنوات المحلية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة".

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وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات كأس الخليج 2025 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.



مجموعات "خليجي 25":

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" مع نظيره العماني يوم الجمعة 6 يناير 2023، على استاد البصرة الدولي.

وستقام المباراة ضمن المجموعة الأولى في نفس اليوم، بين المنتخبين السعودي واليمني.



يذكر أن منتخب البحرين كان قد توج بلقب بطل النسخة الماضي 2019، على حساب نظيره السعودي، بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية للبطولة، في قطر.

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