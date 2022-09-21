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الأربعاء، 21-09-2022 01:40 م

بالحجامة.. بنزيما يوجه رسالة لعشاق ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - وجه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، رسالة لطمأنة جماهير الملكي، حول مدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سيلتك، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصيب بنزيما في وتر العضلة النصفية، وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، أثناء لقاء ريال مدريد ضد سيلتك في الجولة الأولى من دور المجموعات للتشامبيونزليغ في الـ6 من الشهر الجاري.

ونشر بنزيما، عبر حسابه على "تويتر"، صورة له من الظهر، بعد أن قام بعمل حجامة، وكتب عليها "حان الوقت تقريبا".

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وغاب كريم بنزيما عن مباريات ريال مدريد أمام ماريوكا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد.
وسيغيب بنزيما عن منتخب فرنسا، بطل العالم، الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مونديال "قطر 2022"، بمواجهتي النمسا والدنمارك في 22 و25 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعد بنزيما، أقوى المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعدما قاد ريال مدريد لإحراز لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، كما فاز بجائزة الهداف في البطولتين.

 

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