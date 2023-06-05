الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

"الأمن السيبراني" يوضح حقيقة كود التجسس على هواتف الأردنيين

المحادين يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية

70 % نسبة نجاح طلبة الشامل بالورقة الثالثة / محاسبة

مسودة المخاطر الزراعية: لا يجوز تعويض المتضرر أكثر من مرة في ذات الموسم

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الكواليت: نصف مليون أضحية في الأسواق الآن ولدينا فائض يصل لضعف كمية الاستهلاك

إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأسبوع القادم

الصفدي يستعرض العلاقات الأردنية الهنغارية خلال جلسة حوارية

الكرملين: "أوبك+" مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

تحطّم زجاج مركبة إثر انفجار علبة معطر جو في الكرك - صور

الإثنين، 05-06-2023 02:49 م

بالدموع.. إبراهيموفيتش يودع ميلان ويعتزل كرة القدم (فيديو)

62023593340821399306


الوكيل الإخباري - أعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب امتدت لأكثر من 20 عاما وذلك على هامش مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وغاب النجم السويدي عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة، حيث شارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

وخضع "إبرا" لعملية جراحية في يونيو 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وأعلن ميلان قبل أيام أن إبراهيموفيتش سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

واليوم الأحد، وعلى ملعب "سان سيرو" في المباراة الأخيرة للموسم، حرص نادي ميلان على تكريم إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عاما خلال لقاء هيلاس فيرونا.


اضافة اعلان

 

ولم يشارك النجم المخضرم البالغ من العمر 41 عاما في لقاء الليلة، حيث لا يزال يعاني من إصابة.

ودخل إبراهيموفيتش أرض الملعب رفقة زوجته وأبنائه، وسط احتفاء كبير من جانب مشجعي الروسونيري.

 

وظهرت حالة من التأثر على وجه زلاتان، الذي حاول إخفاء دموعه لكنه فشل في ذلك، ووجه القبلات نحو الجماهير التي ودعته قبل انطلاق اللقاء.

وقال إبراهيموفيتش عقب المباراة: "الآن حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم بأكملها، وليس لكم أنتم مشجعي ميلان".

وأجهش إبراهيموفيتش بالبكاء وسط تصفيق حار من اللاعبين ومدرب ميلان، والذين أقاموا للنجم السويدي ممرا شرفيا بمناسبة اعتزاله.

وينتهي عقد المهاجم السويدي المخضرم مع النادي الإيطالي في نهاية يونيو الجاري ولن يجدد عقده بعد موسم ابتلي خلاله بالإصابات ليسدل الستار على مسيرة بارزة وناجحة.

ووصل إبراهيموفيتش إلى ميلان لقضاء فترة ثانية بالنادي في مطلع 2020 بعدما فاز معه بالدوري في 2011 ليساعده في تكرار الإنجاز بالموسم الماضي.

وبدأ المهاجم مشواره في مالمو عام 1999 وانتقل إلى أياكس أمستردام في 2001 قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أوروبية كبرى من بينها مانشستر يونايتد وإنتر وبرشلونة ويوفنتوس.

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لكأس العالم 2022.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202358574206255526

قبل الرحيل.. بنزيما يمنح بيريز هدية أخيرة

6202359239265482348

حسابات باريس سان جيرمان تنزف بسبب ميسي!

6202359730375221230

لاعبو ريال يودعون بنزيما والراحلين على طريقتهم الخاصة (فيديو +صور)

6202359430706902783

الأهلي وسحاب يتعادلان ضمن بطولة الدرع

620235101345218342670

رونالدو يعلق على أنباء انتقال ميسي للدوري السعودي!

620235102537539568962 (1)

بعد اهتمام النصر.. بيليجريني يكشف عن مستقبله مع بيتيس

أخبار متعلقة
620235103912448994754

إبراهيموفيتش يرد على صافرات جماهير فيرونا