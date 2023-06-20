الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"

مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

وزير السياحة والآثار: بدء ترخيص أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في قرطبة

الثلاثاء، 20-06-2023 04:35 م

بالدموع.. صلابة زيدان تتهاوى أمام أطفال السرطان

6202320133655753139984 (1)


الوكيل الإخباري -  انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيا، بعد أن تمت تسميته عرابا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان في فرنسا.

وظهر "زيزو" وهو يواجه صعوبة في كبح دموعه، في مقطع فيديو تم تداوله بقوة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين موقع دار للأطفال في نهاية حياتهم، هذا الاثنين في مدينة ايستر بمنطقة بوش دو رون الفرنسية، بصفته "راعيا".

وبدا أسطورة كرة القدم الفرنسية متأثرا بشكل كبير خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة والموجهة إلى جمعية خيرية محلية تنشط من أجل الأطفال الذين يعانون من السرطان وترافق العائلات خلال الحداد بعد المأساة.


اضافة اعلان

 

وقال أسطورة كرة القدم الفرنسية: "بالنسبة لي، الأمر صعب بعض الشيء لأن لدي أطفال يتمتعون بصحة جيدة. أنا فخور بكوني قادرا على أن أكون راعيا لمشروعكم […] لقد اخترتم الشخص المناسب".

وتحدث زيدان عن آلام والديه بعد فقدان شقيقه. وختم بالقول: "سأدعمكم بشكل كامل وسأبذل قصارى جهدي لدعم هذا المشروع وجميع هذه العائلات".

بدورها جمعية Le Point Rose، عبر حسابها على "فيسبوك" زين الدين زيدان، الراعي الاستثنائي لقبوله دعم مشروعها (…) واصفة إياه بالرجل الاستثنائي، ومؤكدة أنها تقدره لصفاته القلبية أكثر من موهبته الهائلة.

وتم إنشاء جمعية Le Point Rose في عام 2015 من قبل نتالي باولي، المسؤولة السابقة عن العلاقات مع الصحافة لدى نادي مارسيليا لكرة القدم، والتي خسرت ابنتها كارلا ماري وهي في التاسعة من عمرها بسبب ورم في جذع الدماغ.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202320145537791478195

احمد هايل مدربا عاما للحسين اربد

6202320145347146097032

طلب غير متوقع من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

6202320134712100351137

خطوة جديدة من لوكاكو لمغادرة تشيلسي

6202320125547768216291

رسميا.. تشيلسي يعلن الصفقة المنتظرة

6202320113026717326125

كوليبالي يوافق على عرض الهلال

6202320112827914171473 (1)

مبابي متفائل بشأن حصد الكرة الذهبية 2023

أخبار متعلقة
5202323165337115276689

فينيسيوس الغائب الأهم عن ريال مدريد أمام فاليكانو

520232316152763348121

الأندية السعودية تتسابق للتعاقد مع دي ماريا

5202323163012166905342

أرسنال يربط نجمه بعقد طويل الأمد

5202323135538240903535

ظهور بالـ بيجامة في احتفالات مانشستر سيتي وتصرف غير متوقع من هالاند

5202323124226694737498

فاتي يتقدم تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد

5202323132035780117545

رونالدو يريد الرحيل عن النصر وعقبتان تهددان رغبته