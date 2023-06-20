بالدموع.. صلابة زيدان تتهاوى أمام أطفال السرطان

الوكيل الإخباري -

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV June 19, 2023

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انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيا، بعد أن تمت تسميته عرابا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان في فرنسا.وظهر "زيزو" وهو يواجه صعوبة في كبح دموعه، في مقطع فيديو تم تداوله بقوة في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعية.جاء ذلك خلال حفل تدشين موقع دار للأطفال في نهاية حياتهم، هذا الاثنين في مدينة ايستر بمنطقة بوش دو رون الفرنسية، بصفته "راعيا".وبدا أسطورة كرة القدم الفرنسية متأثرا بشكل كبير خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة والموجهة إلى جمعية خيرية محلية تنشط من أجل الأطفال الذين يعانون من السرطان وترافق العائلات خلال الحداد بعد المأساة.

وقال أسطورة كرة القدم الفرنسية: "بالنسبة لي، الأمر صعب بعض الشيء لأن لدي أطفال يتمتعون بصحة جيدة. أنا فخور بكوني قادرا على أن أكون راعيا لمشروعكم […] لقد اخترتم الشخص المناسب".



وتحدث زيدان عن آلام والديه بعد فقدان شقيقه. وختم بالقول: "سأدعمكم بشكل كامل وسأبذل قصارى جهدي لدعم هذا المشروع وجميع هذه العائلات".



بدورها جمعية Le Point Rose، عبر حسابها على "فيسبوك" زين الدين زيدان، الراعي الاستثنائي لقبوله دعم مشروعها (…) واصفة إياه بالرجل الاستثنائي، ومؤكدة أنها تقدره لصفاته القلبية أكثر من موهبته الهائلة.



وتم إنشاء جمعية Le Point Rose في عام 2015 من قبل نتالي باولي، المسؤولة السابقة عن العلاقات مع الصحافة لدى نادي مارسيليا لكرة القدم، والتي خسرت ابنتها كارلا ماري وهي في التاسعة من عمرها بسبب ورم في جذع الدماغ.

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