بالصور.. إسبانيا تبدأ الإعداد لموقعة ألمانيا

الوكيل الإخباري - أجرى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مرانا في جامعة قطر بالدوحة، بعد يوم من انتصاره العريض على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة في مستهل مشواره بمونديال قطر 2022.



وتستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا الأحد القادم، والتي خسرت من اليابان بنفس المجموعة الخامسة بهدفين لواحد، في مفاجأة كبرى.



وكان اللاعب الشاب جابي هو محور المران، بعد تألقه أمس وتسجيله هدفا لإسبانيا في المباراة، ليصبح اللاعب الأصغر في تاريخ البلاد الذي يسجل بالمونديال وثالث أصغر اللاعبين في تاريخ كأس العالم، عن عمر 18 عاما، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.



وشارك جميع اللاعبين المتاحين في المران تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، باستثناء لابورت وكارلوس سولير، اللذان قاما بتدريبات محددة داخل صالة الألعاب الرياضية.



وستحظى البعثة غدا الجمعة بيوم راحة، سيتمكن خلالها اللاعبون من مغادرة المعسكر وزيارة أسرهم خارجه، حيث يقيمون في نواحي الدوحة، على أن يستأنف المنتخب الإسباني مرانه يوم السبت.



وينتظر أن يعقد إنريكي واللاعب داني أولمو بعد غد مؤتمرا صحفيا عشية مواجهة "المانشافت".



وتسعى إسبانيا لمواصلة مشوارها في البطولة بغية تحقيق لقبها الثاني بعد جنوب أفريقيا 2010، لكن أمامها عقبة قوية متمثلة في ألمانيا بطل العالم أربع مرات.

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