بالصور : الاتحاد بطلا لدوري أندية الدرجات تحت 18 عاما

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



توج فريق الاتحاد بلقب دوري الشابات تحت 18 عاما بفوزه على الإستقلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البولو لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة .







وبهذا الفوز فض الاتحاد شراكة الصدارة بينه وبين الاستقلال وحسم صراع اللقب، رغم تبقي مباراة واحدة للإستقلال، بينما أنهى الاتحاد مشواره بالوصول للنقطة 19، وبفارق 3 نقاط عن الاستقلال الوصيف.









واستفاد الاتحاد من فارق المواجهات المباشرة لينهي السباق مع الاستقلال والذي شهد ندية كبيرة بينهما طوال الموسم، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل .

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وكان نادي النصر قد حسم قبل أيام دوري درجة النخبة، متفوقا بفارق مريح من النقاط عن عمان أف سي، الأرثوذكسي والأهلي .















