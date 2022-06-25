بالصور : النصر ينهي حكاية دوري النخبة بالتتويج باللقب

الوكيل الإخباري - تصوير أنس عشا

توّج فريق النصر الجمعة 24 حزيران، بطلا للدوري النسوي ت18 لأندية النخبة لموسم 2022.











وتوجت عضو الهيئة التنفيذية، ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، فريق النصر بكأس البطولة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور رئيس النادي حامل اللقب، يونس العبداللات، فيما حصل نادي عمان FC على الميداليات الفضية باحتلاله وصافة الترتيب، والأرثوذكسي "البرونزية" باستقراره ثالثا.

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ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق النصر على صدارة ترتيب الفرق ب22 نقطة، ثم عمان FC 16، الأرثوذكسي 14، الأهلي 6، مع بقاء الراية أخيرا دوم نقاط.

وسبق مراسم التتويج، فوز عمان FC على الأهلي 6-0، وتغلب الأرثوذكسي على الراية بذات النتيجة.