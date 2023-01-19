بالصور.. تعقد الأوضاع داخل ملعب نهائي خليجي 25

الوكيل الإخباري - دخلت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، اليوم الخميس، في موقف معقد جديد يتعلق باستحواذ الجماهير العراقية الغفيرة على المقاعد المخصصة لجماهير المنتخب العماني والبالغة 5 آلاف مقعد.



وازدادت المشاكل على الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة بعد امتلاء المدرجات المخصصة للجانب العماني.



وسيتطلب من الاتحاد العراقي إخلاء المدرجات من الجماهير العراقية، لإفساح المجال لجماهير عمان للدخول، من أجل تأكيد إقامة المباراة النهائية بعد التلويح بإلغائها ونقلها لبلد محايد.



وعلى صعيد متصل وجَّهت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، نداء لجماهير نهائي بطولة خليجي 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.



وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان رسمي إن على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديهم تذاكر خاصة بالمباراة.



وأضاف: "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هناك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية".



وطالب المشجعين بالالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، ومن الممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة.



وختم معن: "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين".





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