الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أمين عمان: سكك حديدية لربط عمّان بالمدينة الجديدة

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

الخميس، 19-01-2023 04:22 م

بالصور.. تعقد الأوضاع داخل ملعب نهائي خليجي 25

1202319141424823152967


الوكيل الإخباري -  دخلت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، اليوم الخميس، في موقف معقد جديد يتعلق باستحواذ الجماهير العراقية الغفيرة على المقاعد المخصصة لجماهير المنتخب العماني والبالغة 5 آلاف مقعد.
 
وازدادت المشاكل على الاتحاد العراقي واللجنة المنظمة بعد امتلاء المدرجات المخصصة للجانب العماني.
 
وسيتطلب من الاتحاد العراقي إخلاء المدرجات من الجماهير العراقية، لإفساح المجال لجماهير عمان للدخول، من أجل تأكيد إقامة المباراة النهائية بعد التلويح بإلغائها ونقلها لبلد محايد.
 
وعلى صعيد متصل وجَّهت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، نداء لجماهير نهائي بطولة خليجي 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.
 
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان رسمي إن على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديهم تذاكر خاصة بالمباراة.
 
وأضاف: "أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هناك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية".
 
وطالب المشجعين بالالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، ومن الممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة.
 
وختم معن: "لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين".

اضافة اعلان


 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202319145114788800272

الاتحاد العراقي يؤكد أقامة نهائي خليجي 25 بموعده

1202319141817475777660

اللاعب سمير يحترف في النصر الكويتي

120231914836538929309

رسميا.. برشلونة يضم جوهرة أرجنتينية

1202319122837736588251

بيان غامض.. دون الكشف عن السبب الاتحاد القطري يوقف ويغرم نجوم العنابي

1202319102140161530594

ضربة جديدة تبعد نادال عن ملاعب التنس

120231995740707389931

مانشستر يونايتد يعود من لندن بتعادل بطعم الهزيمة

أخبار متعلقة
1220222610811583366925

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

122022269483883544140

غياب الهداف التاريخي للإمارات عن خليجي 25

122022269126935808323

رونالدو يتلقى خبرا سارا قبل "خليجي 25"

1220222691036816228216

باقة من القنوات الناقلة .. بشرى سارة لجماهير العراق و"خليجي 25"

12202226953580072280

جدول مباريات "خليجي 25".. والقنوات الناقلة مجانا

12202225104933740434016

الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25