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الأربعاء، 17-05-2023 04:09 م

بالصور.. قميص جديد قديم لبايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - قدم بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، قميصه الجديد الذي سيرتديه في مبارياته على أرضه، بتصميم يعيد إلى الأذهان القميص الذي ارتداه الفريق في موسمه الأول في الدوري الألماني عام 1965، فور صعوده إلى الأضواء.

والآن بعد التتويج بـ31 لقبا في البوندسليجا و6 كؤوس أوروبية، عاد بايرن إلى تصميم قميص بخلفية بيضاء بأكمام وأكتاف حمراء.


وبحسب البايرن و الجهة الراعية (أديداس)، فإن لوني العملاق البافاري، الأحمر والأبيض، يستخدمان "من منظور تاريخي".

ويكتمل التصميم بعبارتين على الجزء الداخلي من الرقبة: "أحمر وأبيض مدى الحياة" وشعار النادي "Mia san mia"، "نحن من نحن" باللهجة البافارية.

وقال قائد الفريق توماس مولر في بيان للنادي: "اللونان الأحمر والأبيض رافقاني طوال حياتي، هذا القميص الجديد بتصميمه التقليدي يمثل قصة نجاح بايرن".


من جانبها اعتبرت لينا ماجول، لاعبة فريق السيدات، أن كل من يفكر في بايرن "يتبادر إلى ذهنه على الفور اللونان الأحمر والأبيض".

وقالت ماجول: "عندما كنت طفلة، كانت غرفتي مزينة بهذين اللونين وكان حلمي أن أرتديهما في الملعب"، مضيفة أن "القميص الجديد يوحد الأناقة والتقاليد ونريد أن نرتديه بفخر".

وسيرتدي بايرن القميص الجديد لأول مرة يوم السبت المقبل أمام لايبزيج، في مباراة قد تكون حاسمة في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني.

ويتصدر البايرن حاليا ترتيب البوندسليجا، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، قبل تبقي مباراتين قبل انتهاء البطولة.



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