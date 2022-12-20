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الثلاثاء، 20-12-2022 11:25 ص

بالصور.. ميسي وأبطال العالم يصلون الأرجنتين

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الوكيل الإخباري - وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، وقائده ليونيل ميسي، إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس، عائدة من الدوحة، في تمام الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وتوج راقصو التانجو بلقب المونديال، بفوزهم على فرنسا في مباراة مشوقة بالنهائي، عبر ركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل (3-3) بالوقتين الأصلي والإضافي.

وسيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرب المطار، حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينوس آيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء، حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع، مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

ويعد هذا التتويج هو الثالث في تاريخ الأرجنتين المونديالي، بعد نسختي 1978 و1986.

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