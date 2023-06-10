بالصور.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في بكين

الوكيل الإخباري - تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال، السبت، في بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.



وصاح مئات المشجعين كانوا بانتظاره في المطار: "ميسي! ميسي!"، مرتدين القميص المقلّم بالأزرق والأبيض مع الرقم 10، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتظر مئات آخرون أمام فندقه، القريب من ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.



وفيما حافظ المشجعون على رباطة جأشهم بداية، بدأوا باطلاقات الهتافات والصياح باسم ميسي عندما اعتقدوا أنهم رأوا حافلته.



وكان قدوم بطل العالم إلى الصين الموضوع الأكثر تداولاً على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.



وكتبت إحدى المتابعات "أريد حتماً رؤية ميسي!"، فيما رأت أخرى "لا زلت أشعر بأحاسيس المباراة التي توّجت الأرجنتين بطلة للعالم"، في إشارة إلى الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في نهائي مونديال قطر 2022.



وهذه المرة السابعة يزور فيها ميسي الصين، بعد الأخيرة في 2017، بحسب الصحف المحلية.



وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا على أرضية استاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع إلى 68 ألف متفرّج.



وتتزامن المباراة مع عودة المناسبات الكروية الدولية إلى الصين، بعد قيود صحية صارمة استمرت 3 سنوات ما أدى إلى إفراغ الملاعب من الجماهير وإلغاء مسابقات رياضية عديدة.



وستشكّل المباراة إعادة لثمن نهائي مونديال قطر 2022، حيث فازت الأرجنتين 2-1 على أستراليا، في طريقها إلى إحراز اللقب الثالث في تاريخها بعد 1978 و1986.



وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بدلاً من عرض سعودي سخي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة لفريقه السابق برشلونة.



وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ثانية ضد إندونيسيا في جاكرتا في 19 حزيران/ يونيو ضمن جولتها الآسيوية.



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