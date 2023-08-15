بالعربية.. رونالدو يعلّق على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق

الوكيل الإخباري - علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية على غيابه عن مباراة النصر والاتفاق، لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.



وغاب "الدون" عن المباراة، التي أجريت مساء الإثنين على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد، والتي انتهت لصالح الاتفاق بهدفين مقابل واحد.



وفضّل مدرب النصر إراحة اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما، على اعتبار أن لقاء أمس جاء بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 أمام الهلال السعودي.



وعلى حساباته الرسمية بالمواقع الاجتماعية، شارك رونالدو صورة له رفقة زملائه في الفريق، وعلق عليها بالقول: "النصر بمن حضر".



وحصد المنشور تفاعلا كبيرا، حيث شاهده أكثر من 52 مليون شخص على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، فيما نال نحو 4 ملايين علامة إعجاب على إنستغرام.



وكان رونالدو قاد فريقه إلى التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، مساء السبت، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه (2-1) على الهلال. وسجل النجم البرتغالي هدفي فريقه.

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