بالفيديو.. بيليه يودع عائلته وأصدقاءه على سرير المرض

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مؤثر لأسطورة كرة القدم بيليه من على سرير المرض في وداع عائلته وأصدقائه بصوت خافت بينما يبدو أنه يخسر معركته ضد السرطان ببطء.



وفي مقطع فيديو نشره موقع Golaut يظهر أحد أفراد عائلة بيليه يقوم بتسجيل فيديو عبر الهاتف الجوال بينما يتحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية بصوت خافت وهو يودع الجميع من العائلة والأصدقاء.



وتدهورت حالة بطل العالم 3 مرات، حيث شوهد وهو يكافح من أجل التنفس في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

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🇧🇷 | URGENTE: Estado actual de Pelé 💔😢. Video muestra a familiares de Pelé despidiéndose del rey del fútbol. pic.twitter.com/4IL2lGmPMP December 24, 2022

وتم إدخال الأسطورة البرازيلية، البالغ 82 عاما، والذي تمت إزالة ورم من القولون له، في سبتمبر 2021، إلى مستشفى في ساو باولو، في 29 نوفمبر 2022، وقضى مؤخرا يوم عيد الميلاد هناك.



ومع تدهور حالته، تجمع أفراد الأسرة في المستشفى للبقاء معه، وتعهدت ابنته بالبقاء إلى جانبه بينما يتلقى أسطورة البرازيل الرعاية في المستشفى بعد وصول مرض السرطان إلى مرحلة متقدمة.



وقضي بيليه مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.



ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.



وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.

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