الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 6 مروجين للمخدرات في 3 قضايا بعمّان ومعان

حنيفات: 70% نسبة تجميع السدود خلال المنخفض

الصحة العالمية تحذر من دفعة ملوثة لدواء يستخدم في علاج السرطان في بلدين عربيين

اعلان صادر عن وحدة الشؤون المالية في الجامعة الهاشمية

مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم

تقرير دولي: أقل نمو عالمي منذ 20 عاماً سيكون في 2023 و 5 مؤشرات سيشهدها الاقتصاد

دبي وأسطنبول وشرم الشيخ وجهات الأردنيين المفضلة في رأس السنة

هيئة الطاقة: السقوف السعرية للمحروقات لن تكون دائمة

محكمة صلح عمّان تختتم بينات النيابة العامة بحادثة اللويبدة

بعد صدمات 2022 .. الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن وعام قاتم في 2023

الأربعاء، 28-12-2022 02:11 م

بالفيديو.. بيليه يودع عائلته وأصدقاءه على سرير المرض

12202228115426974722628 (1)


الوكيل الإخباري -  انتشر مقطع فيديو مؤثر لأسطورة كرة القدم بيليه من على سرير المرض في وداع عائلته وأصدقائه بصوت خافت بينما يبدو أنه يخسر معركته ضد السرطان ببطء.

وفي مقطع فيديو نشره موقع Golaut يظهر أحد أفراد عائلة بيليه يقوم بتسجيل فيديو عبر الهاتف الجوال بينما يتحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية بصوت خافت وهو يودع الجميع من العائلة والأصدقاء.

وتدهورت حالة بطل العالم 3 مرات، حيث شوهد وهو يكافح من أجل التنفس في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

اضافة اعلان

 

 

وتم إدخال الأسطورة البرازيلية، البالغ 82 عاما، والذي تمت إزالة ورم من القولون له، في سبتمبر 2021، إلى مستشفى في ساو باولو، في 29 نوفمبر 2022، وقضى مؤخرا يوم عيد الميلاد هناك.


ومع تدهور حالته، تجمع أفراد الأسرة في المستشفى للبقاء معه، وتعهدت ابنته بالبقاء إلى جانبه بينما يتلقى أسطورة البرازيل الرعاية في المستشفى بعد وصول مرض السرطان إلى مرحلة متقدمة.


وقضي بيليه مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.


ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.


وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222814120619605274

حكم نهائي كأس العالم يعترف: ارتكبت خطأ كلف الفرنسيين غالياً

1220222812621163679963

حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر السعودي بسبب ابنه!

12202228111246958800331

ضربة القرن.. مبابي يفكر في الانتقال لبرشلونة

122022289025308217282

التحقيق مع برلماني مغربي في قضية تذاكر مونديال قطر

1220222885736951247190

كريستيانو جونيور يعود لريال مدريد

12202228966903473014

التشكيلة الأغلى بعد مونديال قطر.. ظهور نجمين عربيين

أخبار متعلقة
1220222193837263549029

بالفيديو.. رقصة خاصة بين حكيمي ووالدته في احتفالات الرباط

1220222191526638716138

نجما المغرب يتبرعان بمكافأة المونديال

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو

12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

12202220957448275748

تفاصيل استقبال منتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022

1220222085412745247297

رسالة جديدة من أشرف حكيمي عقب إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر