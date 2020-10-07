بالفيديو.. جائزة ميسي الأولى لهذا الموسم

الوكيل الإخباري _ نال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جائزته الشخصية الأولى لهذا الموسم مع الفريق الكتالوني.



وحصد ميسي جائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر الماضي في برشلونة.

وجاءت الجائزة عن هدفه خلال المباراة الودية التي جمعت برشلونة وجيرونا، على ملعب "يوهان كرويف"، وذلك بناء على تصويت المشجعين، عبر الموقع الرسمي لنادي البرسا.



و سجل ميسي هدفين في مرمى الجار الكتالوني، وقاد البرغوث الأرجنتيني فريقه للفوز في ذلك التوقيت على حساب جيرونا 3-1 في الـ 16 من سبتمبر الماضي، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 45 و51.



ونجح ميسي في تنفيذ هدفه الثاني المختار بطريقة رائعة حين سدد الكرة بقوة ودقة بيمينه، بعدما تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كوتينيو، ليعزز تقدم فريقه إلى هدفين دون رد قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.







اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





