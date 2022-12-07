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الأربعاء، 07-12-2022 11:24 ص

بالفيديو.. رد فعل الشيخة موزا وأمير قطر "الوالد" على تأهل المغرب في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخة موزا والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورد فعلها على فوز المنتخب المغربي، الثلاثاء، على نظيره الإسباني في كأس العالم 2022.

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ونشرت الشيخة موزا مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام" بالإضافة إلى مجموعة صور قائلة بتعليق: "‎ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل للربع النهائي".

 

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

 

 

 

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