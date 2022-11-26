بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

الوكيل الإخباري - تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.



وقال المشجع:"منتخبي هو السعودية، ولدي كلمة لأقولها إلى المنتخب المكسيكي، غدا ستلعبون ضد الأرجنتين، أرجوكم اركلوا ميسي خارج كأس العالم".



وأضاف:"ميسي انتهى، وداعا ميسي، أين هو؟ أنا لا آراه في أي مكان".

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| اركلوا ميسي خارج المونديال |

| والمذيعة 🎙️المكسيكية تُعلق . .|



| تخيلوا كل هذا الجنون بدون مشروبات كحولية 😂 . .|#Qatar2022 |#FIFAWorldCup | pic.twitter.com/3ElXW7BXmu | مشجع سعودي يظهر في قناة مكسيكية ويوجه رسالة لمنتخب المكسيك 🇲🇽| اركلوا ميسي خارج المونديال || والمذيعة 🎙️المكسيكية تُعلق . .|| تخيلوا كل هذا الجنون بدون مشروبات كحولية 😂 . .| #كأس_العالم_قطر_2022 November 26, 2022

وبعدها علقت المذيعة المكسيكية مازحة على جنون المشجع وخفة ظله قائلة:"كل هذا ومن دون كحول!".



يذكر أن السعودية تحتل صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، تليها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، وأخيرا الأرجنتين بالمركز الأخير بلا نقاط.

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