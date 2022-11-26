السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 01:26 م

بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

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الوكيل الإخباري - تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.

وقال المشجع:"منتخبي هو السعودية، ولدي كلمة لأقولها إلى المنتخب المكسيكي، غدا ستلعبون ضد الأرجنتين، أرجوكم اركلوا ميسي خارج كأس العالم".

وأضاف:"ميسي انتهى، وداعا ميسي، أين هو؟ أنا لا آراه في أي مكان".

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وبعدها علقت المذيعة المكسيكية مازحة على جنون المشجع وخفة ظله قائلة:"كل هذا ومن دون كحول!".

يذكر أن السعودية تحتل صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، تليها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، وأخيرا الأرجنتين بالمركز الأخير بلا نقاط.

 

ملاعب 

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