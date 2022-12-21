الأربعاء 21-12-2022
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الأربعاء، 21-12-2022 11:01 ص

بالفيديو.. رقصة خاصة بين حكيمي ووالدته في احتفالات الرباط

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الوكيل الإخباري - عادت بعثة منتخب المغرب لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، للرباط، بعدما حققت المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخ العرب.

وعمت الرباط العاصمة المغربية الاحتفالات، لاستقبال الأسود الذين جابوا ميادين المدينة مستقلين حافلة مكشوفة، قبل أن يتوجهوا بعد ذلك للقصر الملكي، للتكريم من قبل الملك محمد السادس.

وعقب تكريم الملك، اتجه اللاعبون لتناول العشاء سويا، وأحيى حكيمي هذا التجمع برقصة خاصة مع والدته.

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وخطف نجوم المنتخب المغربي الأضواء بحرصهم على الاحتفال مع أمهاتهم في مونديال "قطر 2022" بعد كل فوز، وخاصة والدة حكيمي، بقبلتها لنجلها عقب كل مباراة، والتي أصبحت عادة لهما، تناقلتها الصحف العالمية.

يذكر أن المنتخب المغربي احتل المركز الرابع بعدما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

 

 

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