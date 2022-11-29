بالفيديو.. رونالدو يسرق فرحة هدف زميله أمام أوروغواي

الوكيل الإخباري - أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الجدل خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال قطر.



وعند الدقيقة 54، ارتقى رونالدو برأسه لكرة عرضية من زميله برونو فرنانديز، كانت في طريقها إلى الشباك، لتتقدم البرتغال في النتيجة بهدف دون رد.

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وانطلق رونالدو للاحتفال بالهدف وتحية زملائه والجماهير، وكأنه لمس الكرة، لكن خلال الإعادة، تبين أن رونالدو لم يلمس الكرة برأسه، ليتم احتساب الهدف لبرونو فرنانديز.



ويدور الجدل الآن حول مدى تدخل رونالدو في تسجيل الهدف، بعد أن أوضحت بعض الصور، أن الكرة لمست رأس رونالدو.



ويسعى رونالدو لتسجيل هدفه التاسع في كأس العالم، ومعادلة رقم مواطنه الأسطورة إيزيبيو كأفضل هداف برتغالي في البطولة.



يشار إلى أن رونالدو غادر الملعب في الدقيقة 82، ونزل بدلا منه جونكالو راموس.

وحجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر فوزه على نظيره الأوروغوياني (2-0).



وأصبح "برازيليو أوروبا" ثالث منتخب يبلغ دور الـ16، بعد المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والبرازيلي حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة كأس العالم، بواقع 5 مرات.

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