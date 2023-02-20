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الإثنين، 20-02-2023 04:26 م

بالفيديو.. مشجع يحرج مرتضى منصور ويدخل معه في مشادة

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الوكيل الإخباري -  دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في مشادة كلامية مع أحد مشجعي الفريق أثناء تواجد الأول أمام المحكمة لمتابعة الدعوى القضائية التي أقامها ضد اتحاد الكرة على خلفية أزمة القيد.

ووجه المشجع انتقادات لرئيس الزمالك، بشأن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وعدم جدوى الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة، وقال: "وقفنا ضد الجميع من أجلك.. أنت تقول إن البعض حصد ما زرعته، اليوم نحن لا نزرع ولا نحصد شيئا، لم نحقق دوري أبطال إفريقيا من 20 عاما".

ورد عليه رئيس الزمالك بغضب وقال له: "أنا مش مديرك الفني" و"جعجعة عالفاضي" و"أنت مزقوق علينا" وأنت عايز تبقى ترند على حسابنا".
وأوضح منصور: "بطولة الدوري السنة اللي فاتت مين أخذها، في 2005 تم حل مجلسي وكذلك في 2020، هذا ما يحدث معي كلما جلست على كرسي رئاسة الزمالك لمدة عامين أو 3 أعوام".

وتصاعدت نبرة الحديث بين مرتضى والمشجع، الذي أكد لرئيس الزمالك أنه محام وتصادف وجوده في المحكمة، وأنه لا يبحث عن الشهرة على حساب النادي.

وحاول بعض الحضور الاعتداء على المشجع، لكن مرتضى منصور تدخل لإنهاء الواقعة تماما، وطلب منه الابتعاد عن الكاميرات.

وخسر الزمالك 0-1 أمام شباب رياضي بلوزداد ثم تعادل 0-0 مع المريخ السوداني في أول جولتين بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري وحصد 32 نقطة من 18 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 3 مباريات أقل من الزمالك.

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