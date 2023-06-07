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الأربعاء، 07-06-2023 02:05 م

باللغة العربية.. أول رسالة من كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - وجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقب الإعلان رسميا عن انضمامه لصفوف فريق "النمور"، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وأصدر نادي اتحاد جدة "النمور" يوم الثلاثاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح من خلاله أن العقد مع كريم بنزيما تم توقيعه صباح يوم الاثنين الماضي، بعد أن أكمل المهاجم الفرنسي الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر نادي الاتحاد الفائز بلقب بطل دوري "روشن" للمحترفين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ومراسم توقيع العقد.

وقال بنزيما في مقطع الفيديو، باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة"، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للسعودية.

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وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام لنادي اتحاد جدة، قائلا: "أنا متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف: "أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديد. دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة".

وأتمّ كريم بنزيما (35 عاما): "لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي: "نحن متحمسون لرؤيته بالقميص رقم 9 للنمور، سعيدون بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ".

وواصل الحائلي: "فخورون بهذه الخطوة التاريخية في مسيرة نادينا العريق وجمهوره الوفي، وسيمثلنا بنزيما في بداية الموسم المقبل، حيث نواجه تحديا قويا للدفاع عن لقبنا في الدوري والمنافسة في البطولة الآسيوية وكذلك المشاركة عالميا في كأس العالم للأندية".

 

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