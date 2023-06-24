السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الاضاحي

مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة

الفرّاية: اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة لبعض الجنسيّات

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

الدفاع المدني يُحذر من حرق الأعشاب الجافة

تعميم من البنك المركزي لجميع شركات التمويل في الأردن

الجنيدي نقيباً لتجار ومنتجي الأثاث

تعرف على حالة الطقس يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

هل يجوز إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية بدل أجرته؟ .. الإفتاء توضح

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

السبت، 24-06-2023 01:45 م

باللغة العربية.. لاعب برتغالي يعلن انضمامه لنادي النصر الإماراتي

620232493039930192476


الوكيل الإخباري - أعلن لاعب الوسط البرتغالي يوري ميدييروس، انتقاله إلى صفوف نادي النصر الإماراتي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت 3 ملايين يورو.

وكتب يوري ميدييروس، البالغ من العمر 28 عاما، "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام باللغة العربية، جاء فيها: "أهلا النصر، إنه فخر بالانتماء لناديك. أنا متحمس جدا بشأن المستقبل. دعنا نقوم به".

اضافة اعلان

 


 

وحرص اللاعب البرتغالي على توجيه رسالة شكر لناديه سبورتينغ براغا، الذي قضى 3 مواسم في صفوفه، قال فيها إن: "مسيرتي الاحترافية تسلك الآن اتجاها جديدا. حان الوقت لأودع فريق، سأظل ممتنا له دائما على الطريقة التي احتضنني بها والفرص التي منحني إياها".


وأضاف "أشكر كل زملائي في الفريق وطاقم العمل والإدارة والمشجعين على كل الدعم والصداقة التي وجدتها طوال مسيرتي في سبورتينغ براغا".

 


 

وأكد نادي النصر الإماراتي انضمام اللاعب البرتغالي إلى صفوفه، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مرفقا بتعليق، جاء فيه: "قادما من براغا البرتغالي.


الجناح "يوري ميديروس" ينضم لصفوف العميد في الموسم الجديد". 

انضم يوري ميدييروس إلى صفوف سبورينغ براغا عام 2021 قادما من نادي نورنبرغ الألماني، وشارك مع الفريق البرتغالي في 43 مباراة بكافة المسابقات خلال الموسم الماضي، وأحرز خلالها 10 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202324112818892360440

زميل ميسي الجديد ينقل إلى المستشفى بعد لدغة عنكبوت سام

6202324104134822447541

مطالب مجنونة من جماهير الاتحاد السعودي للتعاقد مع صلاح!

620232492338981738739

غوارديولا يزور مصر مع عائلته .. ويلتقط صورا أمام الأهرامات

620232491745479876249

الهلال السعودي يعلن ضم البرتغالي روبن نيفيش (فيديو)

6202324993360949164

تصرف غريب.. بنزيما يفاجئ جماهير ريال مدريد مجددا (صورة)

620232215426121895158

إعلان موعدي مباراتي كلاسيكو الليجا بالموسم الجديد

أخبار متعلقة
520233110725644388301

بعد ضربه بوحشية.. لاعب يموت دماغيا خلال مباراة كرة قدم

5202330125928688033562

الفيصلي يتراجع عن مغادرة فلسطين

520232892527413196430

البرازيل تهزم نيجيريا وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب

520232794931968837120

اللاعبة المجالي تحترف في الأهلي السعودي

52023279414316516158

الفيفا يعاقب الاتحاد السعودي

5202325121333747632400

مواجهة يوفنتوس وميلان تتصدر جولة الدوري الإيطالي