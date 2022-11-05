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السبت، 05-11-2022 02:55 م

بايرن ميونخ ضيفا على هيرتا برلين في مواجهة قوية بالدوري الألماني

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الوكيل الإخباري - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على هيرتا برلين في الخامسة والنصف عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الألماني لموسم 2022-2023.

ويضع العملاق البافاري عينه على صدارة الدوري الألماني، إذا فاز أو تعادل أمام هيرتا برلين، على أمل تعثر منافسه يونيون برلين أمام باير ليفركوزن، وذلك في الجولة 13 من البطولة.

ويستعيد فريق بايرن ميونخ للحارس العملاق مانويل نوير خلال مباراة اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، بعد غياب دام لمدة شهر بسبب المرض.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب البوندزليجا برصيد 25 نقطة، مبتعدا بنقطة عن يونيون برلين المتصدر، في حين يحتل هيرتا برلين المركز الرابع عشر، برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي ..
 
حراسة المرمى: مانويل نوير.

 خط الدفاع: ألفونسو دافيز – لوكاس هيرنانديز – ماتيس دي ليخت – بنجامين بافارد.

خط الوسط: مارسيل سابيتسير – يوشوا كيميش – جمال موسيالا – توماس مولر – ليروي ساني.

خط الهجوم: ساديو ماني.

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