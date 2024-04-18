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الخميس، 18-04-2024 03:13 م

بايرن ميونخ: ملف المدرب الجديد في مراحله الأخيرة

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الوكيل الإخباري - قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، إن البحث عن مدير فني جديد للفريق يدخل مراحله الأخيرة، رافضا التعليق على تكهنات بشأن عودة جوليان ناجلسمان إلى النادي.

وأضاف إيبرل: "أنا وكريستوف فرويند أجرينا الكثير من المناقشات. المدرب ملف مهم للغاية وأحد الموضوعات، لكنه حاسم، ولذا يجب توخي الحذر عند اتخاذ القرار".

ورحل ناجلسمان عن بايرن ميونخ في أواخر مارس/آذار 2023 ويعمل حاليا مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا بعقد يمتد حتى بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل.

ويبحث بايرن عن مدرب للموسم الجديد لأن توماس توخيل المدير الفني الحالي سيرحل بنهاية الموسم وقبل عام واحد من انتهاء تعاقده.

ويتردد أن ناجلسمان يبقى ضمن المرشحين لتولي المنصب الشاغر في بايرن ميونخ في عودة سريعة محتملة إلى صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق أوليفر كان هو الرئيس التنفيذي للنادي منذ عام 2021 حتى نهاية الموسم الماضي عندما رحل برفقة عضو مجلس الإدارة حسن صالح حميديتش.

وجاء قرار الاستغناء عن ناجلسمان وتعاقد بايرن ميونخ مع توخيل خلال فترة وجودهما في النادي.

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