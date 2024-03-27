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الأربعاء، 27-03-2024 02:54 م

بايرن ميونخ مهتم بضم نجم شتوتجارت

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ الألماني، مهتم بضم لاعب الوسط الألماني كريس فيهريش.

وكان قد تم استدعاء فيهريش للانضمام للمنتخب الألماني من قبل المدير الفني للمنتخب جوليان ناجلسمان قبل بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويقدم اللاعب عروضا جيدة مع فريقه شتوتجارت منذ أشهر.

ووفقا للتقرير الذي نقلته مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، يريد المديران الرياضيان لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل وكريتسوف فريوند، إقناع اللاعب بالانتقال لميونخ.

وشارك فيهريش في أولى مبارياته مع المنتخب الألماني في نهاية الخريف الماضي، وشارك كبديل مع المنتخب الألماني في المباراة الودية التي فاز فيها على المنتخب الهولندي 2 /1 أمس الثلاثاء بالإضافة للمباراة الودية التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين.

ويمتد عقد فيهريش مع شتوتجارت حتى  2028، ولكن وفقا ل"شبورت بيلد" فإن العقد يتضمن شرطا جزائيا (لم تكشف عن قيمته).

وفي بايرن، فإن المنافسة على المراكز الهجومية شرسة للغاية، حيث يتواجد كينجسلي كومان وجمال موسيالا وسيرجي نابري وتوماس مولر.

كما يتواجد أيضا ليروي ساني، الذي دخل في مفاوضات مع النادي لتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2025.

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