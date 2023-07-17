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الإثنين، 17-07-2023 04:23 م

بايرن ميونخ يؤكد رغبته في ضم كين

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الوكيل الإخباري - اعترف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، علنا لأول مرة بأنه يسعى إلى التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام، معتبرا أن لديه فرصة جيدة لتحقيق أهدافه.

وقال الرئيس الفخري للنادي البافاري، أولي هونيس، للصحفيين على هامش معسكر تدريبي للفريق في بافاريا، إن كين "أوضح في جميع المحادثات وبوضوح شديد أن قراره قد اتخذ بالانضمام إلى بطل ألمانيا هذا الصيف، وإذا تمسك بقراره سنحصل على خدماته وتوتنهام سيتخلى عنه".

وأضاف هونيس، أن كين الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في 28 يوليو الحالي "يريد خوض مسابقة دولية وتوتنهام غير مؤهل الموسم المقبل لإحدى البطولات الأوروبية على عكس نادينا".

وتابع أن المهاجم الإنجليزي "لديه الآن فرصة للعب مع أحد أفضل الأندية في أوروبا".

ومع ذلك، اعترف هونيس بأن المفاوضات بشأن انتقال محتمل لكين المرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2024 ، مع رئيس توتنهام دانيال ليفي لم تكن سهلة.

وأوضح هونيس أن ليفي "ذكي وعلينا أولا نقله إلى مرحلة حيث سيحدد مبلغا للصفقة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بايرن توصل إلى اتفاق مع كين بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام الذي لا يبدو حتى الآن على استعداد للتخلي عن أفضل لاعب لديه.

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