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الأحد، 18-02-2024 03:08 م

بايرن ميونخ يبحث عن استعادة الثقة أمام بوخوم

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الوكيل الإخباري - يصطدم فريق بايرن ميونخ بمضيفه بوخوم في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "رور ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الألماني الموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي فريق بوخوم في المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

ويستهدف البايرن الخروج من نفق النتائج السلبية التي يحققها خلال الفترة الأخيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وسقط فريق بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة أمام باير ليفركوزن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، كما خسر أمام لاتسيو 0-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الفريق البافاري عن تحقيق انتصار معنوي يستعيد به الثقة من جديد قبل فوات الأوان والمنافسة على لقبي البوندزليجا وتشامبيونزليج.

ويتفوق بايرن ميونخ في تاريخ المواجهات أمام بوخوم، حيث واجه البافاري مضيفه اليوم 73 مرة ببطولة الدوري الألماني، حقق الفوز في 49 وخسر 9 وحسم التعادل نتيجة 15 مباراة بين الفريقين.

وحقق بايرن ميونخ 4 انتصارات على بوخوم وتعرض لهزيمة واحدة، وانتهت 3 مواجهات منها بنتيجة (7-0)، منذ صعود الأخير إلى الدوري الألماني من جديد في 2021.

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