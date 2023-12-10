بايرن ميونخ يجهز 100 مليون لضم نجم برشلونة

الوكيل الإخباري - يعمل بايرن ميونخ بجدية، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، خلال الموسم الحالي.



وانتشرت مجموعة تقارير، أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، تواصل مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لإقناعه بالانتقال إلى البافاري.



ورد ممثلو أراوخو سريعا بأن تركيز اللاعب مع البارسا، دون نفي حدوث المكالمة مع توماس توخيل.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المكالمة حدثت بين أراوخو وتوخيل، يوم الجمعة الماضي، وشهدت أيضًا وجود كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ.



وقال توخيل لأراوخو إنه يريده بشكل عاجل في الميركاتو الشتوي المقبل، وإذا لم يحدث ذلك، فإنه سينتظره في صيف 2024 بأي ثمن.



وكشفت أن أراوخو رد على توخيل بـ "لا" بشأن الرحيل في الشتاء، لكن هناك فرصة لدراسة الأمر في الصيف المقبل.



ويريد أراوخو، معرفة كيفية تطور برشلونة حتى نهاية الموسم، قبل حسم قراره النهائي بشأن البقاء أو البحث عن فريق آخر.



وأوضحت الصحيفة أن بايرن مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم أراوخو، كما عرض على المدافع الأوروجوائي، زيادة كبيرة في راتبه.



وذكرت أن أراوخو لا يفكر في الأموال، لكنه يركز على الجانب الرياضي، ولذا سيتخذ قراره بناءً على مدى نمو مشروع برشلونة حتى نهاية الموسم.

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