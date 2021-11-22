بايرن ميونخ يخفض رواتب 4 لاعبين لرفضهم تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قرر نادي بايرن ميونخ الألماني تخفيض رواتب 4 لاعبين؛ بسبب رفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا.



وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت قانونا يسمح بخفض رواتب الموظفين غير الملقحين إذا غابوا عن أيام عمل بسبب الحجر الصحي.

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ووفقا لصحيفة ”بيلد آم زونتاج“ الألمانية، فإن هيربيرت هاينر رئيس بايرن ميونخ أجرى مناقشات بهذا الخصوص، يوم الخميس الماضي، وأبلغ بعدها اللاعبين الذين لا يزالون في الحجر الصحي بالقرار.



وقالت الصحيفة، إن إدارة بايرن ميونخ قررت الخصم بأثر رجعي من رواتب اللاعبين عن أسبوع الحجر.



وأشارت ”بيلد آم زونتاج“، إلى أن هناك لاعبا خامسا غير ملقح، لكن لم يتم الخصم من راتبه؛ لأنه لم يضطر إلى الدخول في حجر صحي بعد.



وأضافت أن هدف مسؤولي بايرن ميونخ من هذا القرار هو إرسال إشارة وزيادة الضغط على اللاعبين ليحصلوا على التطعيم، في حين لم يصدر بيان عن النادي بهذا الخصوص حتى الآن.



وكان كيميتش قد غاب عن مباراة بايرن ميونخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة، بعدما أن اضطر للدخول في الحجر؛ بسبب مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.



وبات من المؤكد غياب كيميتش البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة بايرن ميونخ أمام دينامو كييف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.



وسبق أن قال كيميتش إنه لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا؛ لتخوفه من الآثار الجانبية للتطعيم على المدى البعيد؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا في ألمانيا وصل إلى المستوى السياسي.



وأفادت ”بيلد آم زونتاج“ أن بايرن ميونخ يبدو أنه سيتخذ إجراءات أخرى غير خصم الرواتب من اللاعبين الذين يرفضون تلقي لقاح كورونا، وقالت إن من الممكن أن يتدربوا بمعزل عن زملائهم.



ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 28 نقطة من 12 مباراة، وتلقى الفريق خسارة بنتيجة 1/2 أمام أوجسبورج، يوم الجمعة.

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