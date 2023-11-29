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الأربعاء، 29-11-2023 02:32 م

بايرن ميونخ يربط مانويل نوير حتى 2025

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الوكيل الإخباري - أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير وقع على عقد جديد يبقيه في النادي حتى عام 2025.

وقال نوير في بيان للنادي البافاري: "أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر".

وأضاف "بعد إصابتي الطويلة، عدت بكامل طاقتي. إنه أمر ممتع جدا بالنسبة لي أن أكون على أرض الملعب مع هذا الفريق".

وانضم نوير البالغ من العمر 37 عاما إلى صفوف الفريق البافاري في عام 2011 قادما من شالكه قبل أن يتم تعيينه قائدا للفريق بعد ست سنوات.

وعاد نوير إلى الملاعب أواخر أكتوبر الماضي بعد غياب نحو عام جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج عقب خروج منتخب بلاده ألمانيا من الدور الأول لمونديال "قطر 2022".

وفاز نوير بألقاب عدة مع بايرن ميونخ أبرزها دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية مرتين (في 2013 و2020) والدوري المحلي 11 مرة والكأس المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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