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السبت، 09-03-2024 09:02 م

بايرن ميونخ يستضيف ماينز بالدوري الألماني

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الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا بايرن ميونخ ضد ماينز في الخامسة والنصف اليوم، السبت، على ملعب "أليانز آرينا" ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم الحالي 2023-24.

يدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بحثًا عن الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث لتعويض النقاط التي أهدرها في الدوري الألماني خلال الفترة الماضية، وكان آخرها المباراة الماضية أمام فرايبورج التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 65 هدفًا وتلقي 28.

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بينما يحتل فريق ماينز المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 10 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 38.


ويعاني ماينز خلال الموسم الحالي وبات قريبًا من الهبوط الى الدرجة الأدنى ما يجعل لاعبوه يسعون الى تقديم أداء متميز في محاولة بائسة للخروج من دوامة المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري وإنقاذ نفسه في الأسابيع القادمة.

 

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