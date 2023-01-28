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السبت، 28-01-2023 02:53 م

بايرن ميونخ يسعى لاستعادة الانتصارات أمام آينتراخت فرانكفورت

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم، السبت، على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة  الـ 18 من منافسات الدوري الألماني.

موعد مباراة مباراة البايرن ضد آينتراخت فرانكفورت
 
مباراة البايرن ضد آينتراخت فرانكفورت تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، الموافق 28 يناير الجاري

ويسعى البايرن لاستعادة الانتصارات بعدما تعثر بالجولة الماضية أمام كولن، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفقد نقطتين مهمتين في مشوار تحقيق لقب الدوري الألماني، في المقابل تعثر فرانكفورت أيضًا بتعادله إيجابيا الجولة الماضية أمام فرايبورج بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت فى المركز الثالث برصيد 30 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الألماني.

من جانبه، قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إن فريقه يرغب فى القتال أمام إينتراخت فرانكفورت، في المباراة المرتقبة بين الفريقين  مؤكدا على صعوبة المواجهة التى تنتظر فريقه. 

وأضاف ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "جوريتزكا لن يكون متاحًا، يعانى من إصابة فى الفخذ، لا أريد أن أُغامر بمشاركته، من المتوقع أن يعود الأسبوع المقبل".

وأضاف مدرب البايرن، "فرانكفورت يتمتع بجودة عالية ولياقة بدنية كبيرة، ستكون مباراة شبيهة بتلك التى خضناها أمام لايبزيج، يقدمون موسمًا جيدًا حتى الآن، سيتحتم علينا أن نقاتل على الفوز غدًا".

وعن كومان قال، "كومان سيبدأ المباراة ، لقد كان احتياطيًا ضد كولن وقدم أداءً رائعًا عندما شارك في المباراة".

وحول عودة مولر للمشاركة أساسيا، قال مدرب البافاري، "تحدثنا كثيرًا عن هذا الموضوع مؤخرًا، لم يتغير شيء، لم أقرر بعد، هناك مواقف قليلة لم يتم تحديدها بعد".

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