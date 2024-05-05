بايرن ميونخ يسقط بثلاثية أمام شتوتغارت قبل موقعته الحاسمة ضد ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أسقط شتوتغارت ضيفه بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد السبت لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وافتتح ليونيداس ستيرجيو التسجيل لشتوتغارت بحلول الدقيقة 29، وأدرك المهاجم الإنجليزي هاري كين التعادل لبايرن من نقطة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يسجل جيونغ يونغ وسيلاس وامانجيتوكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و"90+3".



ورفع شتوتغارت رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 69 نقطة في المركز الثاني.



ويأتي سقوط بايرن ميونخ قبل مواجهته المرتقبة ضد مضيفه ريال مدريد الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب في ألمانيا بهدفين لمثلهما.

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