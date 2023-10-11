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الأربعاء، 11-10-2023 04:15 م

بايرن ميونخ يشخص إصابة نجمه

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الوكيل الإخباري -  أصدر نادي بايرن ميونخ بيانا رسميا لإيضاح طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، التي تعرض لها هذا الأسبوع.

وتلقى النادي الألماني ضربة مباغتة بمجرد انضمام أوباميكانو لمعسكر منتخب فرنسا، الذي غادره يوم الاثنين الماضي بسبب الإصابة.

وأعلن بايرن في بيان صباح اليوم الأربعاء أن أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى.

وأوضح النادي أن الإصابة ضربت لاعبه أمام فرايبورج يوم الأحد الماضي، قبل الانضمام لمعسكر منتخب الديوك، وستؤدي إلى غيابه بعض الوقت.
وبحسب تقارير إعلامية فإن دايوت أوباميكانو سيغيب لنحو 3 أسابيع.

على جانب آخر، أشار بايرن إلى إحراز المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت تقدما في عملية تعافيه من الإصابة التي طالته في الركبة مؤخرا.

وأشار إلى بدء دي ليخت الركض فوق العشب، أمس الثلاثاء، مما يعجل بعودته للملاعب بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة، المتاح للمشاركة.

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