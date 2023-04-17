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الإثنين، 17-04-2023 12:48 م

بايرن ميونخ يعلن التخلي عن ماني

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الوكيل الإخباري -  أكدت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن ميونيخ ينوي بيع النجم السنغالي ساديو ماني في الصيف المقبل.

نقلت صحيفة أبولا البرتغالية عن شبكة سكاي سبورت الألمانية أن أزمة ماني التي أثيرت في الأسبوع الماضي عقب اشتباكه مع ليروي ساني، وقرار "البافاري" إيقافه وتغريمه 500 ألف يورو تلقي بظلالها على مستقبل اللاعب في أليانز أرينا.

وأشارت إلى أن النادي الألماني لا ينوي التوقف عند هذا الحد، وسيتخذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد الدولي السنغالي، خاصة أن اللكمة التي وجهها إلى ساني ليست فقط سبب المشكلة، ولكن الأمر يرتبط أيضاً بمردود اللاعب مع الفريق وغيابه فترة طويلة بسبب الإصابة.

وأوضحت أن إدارة بايرن تتجه إلى عرض ماني للبيع في فترة الانتقالات الصيفية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون باريس سان جيرمان أبرز المهتمين لكسب خدماته.

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