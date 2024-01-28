بايرن ميونخ يعلن عن صفقة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلن بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عن التعاقد مع أحد اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وكتب بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "تعاقد النادي مع ساشا بوي من جلطة سراي التركي بعقد حتى 30 يونيو 2028".



وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "يسعدنا أن نوقع مع لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة في صفقة طويلة الأجل. لقد قدم أداء جيدا حقا في كلتا المباراتين ضدنا في دوري أبطال أوروبا. هذا يعني أننا لم نقم بزيادة قائمة فريقنا فحسب، بل أضفنا أيضا المزيد من الجودة".



وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "ساشا بوي ظهير أيمن سريع جدا وقوي بدنيا، ويغطي مساحة كبيرة من الملعب في كل مباراة ولا يخجل من أي تدخلات. لقد تطور بشكل جيد للغاية على مر السنين، ووصل بخبرة دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب الدوري مع جلطة سراي في الموسم الماضي، لذا سيزيد من جودتنا في الدفاع".



وقال ساشا بوي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل بايرن. إنني أتطلع حقا للتواجد فريقي الجديد واللعب مع هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل".



وأضاف: "أنا مدافع يحب الهجوم، وبقدر سعادتي بالمشاركة في الهجوم يكون الحال نفسه في الدفاع".

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