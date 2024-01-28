الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش الإسرائيلي يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة

براتب 2600 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

صحة غزة تطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى للمستشفى الأردني في خان يونس

الأرصاد: تراجع فرص تساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة للاصابات منذ بداية الحرب

وزير الخارجية: لا ينبغي معاقبة "الأونروا " بشكل جماعي

تمديد تراخيص الأسلحة لدى الإسرائيليين 6 أشهر

إصابة 8 جنود إسرائيليين بغزة خلال 24 ساعة

الأمن: التعامل مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجين للمخدرات والقبض على 22 شخصاً

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

عاجل

جيش الاحتلال : 2765 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب

الأحد، 28-01-2024 03:04 م

بايرن ميونخ يعلن عن صفقة جديدة

1202428123825598986819


الوكيل الإخباري - أعلن بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عن التعاقد مع أحد اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب بايرن ميونخ، في بيان رسمي: "تعاقد النادي مع ساشا بوي من جلطة سراي التركي بعقد حتى 30 يونيو 2028".

وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "يسعدنا أن نوقع مع لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة في صفقة طويلة الأجل. لقد قدم أداء جيدا حقا في كلتا المباراتين ضدنا في دوري أبطال أوروبا. هذا يعني أننا لم نقم بزيادة قائمة فريقنا فحسب، بل أضفنا أيضا المزيد من الجودة".

وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "ساشا بوي ظهير أيمن سريع جدا وقوي بدنيا، ويغطي مساحة كبيرة من الملعب في كل مباراة ولا يخجل من أي تدخلات. لقد تطور بشكل جيد للغاية على مر السنين، ووصل بخبرة دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب الدوري مع جلطة سراي في الموسم الماضي، لذا سيزيد من جودتنا في الدفاع".

وقال ساشا بوي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل بايرن. إنني أتطلع حقا للتواجد فريقي الجديد واللعب مع هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل".

وأضاف: "أنا مدافع يحب الهجوم، وبقدر سعادتي بالمشاركة في الهجوم يكون الحال نفسه في الدفاع".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202428144220465958878

إيقاف لاعب سعودي 4 سنوات

1202428141833259126153

سرقة منزل نجم برشلونة تزامنا مع خماسية فياريال

120242814915979247069

بعد اجتماع عاصف.. لابورتا يبلغ تشافي بقرار حاسم

1202428133024195475359

الرشدان: مواجهة العراق حياة أو موت

120242812527259177283

5 مرشحين لخلافة تشافي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

1202428124353151735452

مدرب العراق: سنلعب بأسلوب هجومي.. ونحترم منتخب الأردن

أخبار متعلقة
1202427124423942367869

وصول صفقة البايرن الجديدة إلى ميونخ .. صورة

120242711360611813812

بايرن ميونخ يقابل أوجسبورج بالدوري الألماني

120241015151623959905

تفاصيل صفقة بايرن البديلة بعد ضربة توتنهام

12024912854256150364

بايرن ميونخ يدفع دراجوسين نحو توتنهام

120249103210357319292

برشلونة يرفض الحلول المؤقتة في الشتاء

12024312921897599931

كين يتفوق على رونالدو في سباق خاص