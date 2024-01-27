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السبت، 27-01-2024 03:56 م

بايرن ميونخ يقابل أوجسبورج بالدوري الألماني

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا على نظيره أوجسبورج، في المباراة المقرر لها الساعة 5:30 من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل فريق بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة.

ويبحث فريق بايرن ميونخ عن مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزًا صعبًا على حساب نظيره يونيون برلين بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الألماني والتي تم تأجيلها في ديسمبر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج.

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