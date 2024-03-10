بايرن ميونخ يكتسح ماينز بثمانية أهداف

الوكيل الإخباري - اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز وهزمه بنتيجة 8 - 1 ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.



وتقدم بايرن ميونخ بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين 13 و19، بينما قلص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 31.



وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينهي العملاق البافاري الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف لهدف.



وفي الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تفوقه بخمسة أهداف أخرى سجلها توماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي نابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق 47 و61 و66 و70 و92.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى سبع نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة.



أما ماينز تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.



وفي مواجهات أخرى أقيمت بنفس التوقيت، تجاوز فريق لايبزيخ خيبة أمله بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالفوز على ضيفه دارمشتات بنتيجة 2-صفر.

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