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السبت، 02-03-2024 03:04 م

بايرن ميونخ يواصل مسلسل نزيف النقاط

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الوكيل الإخباري - سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ (2-2) في المباراة التي جرت بينهما الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي فرايبورغ كل من المدافع كريستيان غونتر، والمهاجم لوكاس هويلير في الدقيقتين (12، 87) على الترتيب.

بينما حملت ثنائية الفريق البافاري توقيع كل من المهاجم الفرنسي ماتيس تيل، ولاعب خط الوسط الألماني جمال موسيالا، في الدقيقتين (35، 75) على الترتيب.

وأهدر فريق بايرن ميونخ 7 نقاط من أصل 12 نقطة في أخر أربع مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا" برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر باير ليفركوزن، قبل مباراته أمام مضيفه كولن يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي فرايبورغ إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، برصيد 30 نقطة.

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