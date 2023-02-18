بايرن ميونيخ يكشف موعد عودة ساديو ماني

الوكيل الإخباري - أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن موعد عودة السنغالي ساديو ماني نجم البافاري وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ة بوروسيا مونشنجلادباخ، في قمة لقاءات الجولة 21 من الدوري الألماني، على ملعب بوروسيا بارك.



وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي للمباراة "سيستأنف تدريب الفريق الجماعية يوم الأحد، إنه يتمتع بلياقة كاملة ويقوم بعمل جيد للغاية، نظريًا، يمكنه اللعب مرة أخرى بعد أسبوع من التدريب مع الفريق".



وعن تصريحات مبابي ،أجاب : "قال مبابي إنهم يمكن أن يؤذونا إذا استحوذوا على الكرة ولعبوا كرة هجومية، لكن العكس هو نفسه، بالتأكيد لن نبقى في الخلف في مباراة الإياب، بشكل عام يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف إذا لعبنا بقوة نحو المرمى".

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