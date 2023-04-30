بايرن ميونيخ يواجه هيرتا برلين لاستعادة صدارة الدوري الألماني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره هيرتا برلين اليوم، الأحد، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي 2022/2023.



موعد مباراة البايرن ضد هيرتا برلين

مباراة البايرن ضد هيرتا برلين تقام فى الساعة 4:30 مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أليانز أرينا"، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD max



ويدخل بايرن ميونخ، بقيادة المدرب توماس توخيل، مباراة اليوم باحثاً عن الفوز من أجل إيقاف نزيف النقاط ومحاولة العودة لصدارة الدوري الألماني، خصوصا عقب الخسارة الأخيرة أمام ماينز كلفته التخلي عن القمة لصالح دورتموند.



ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر بوروسيا دورتموند، بينما يحتل هيرتا برلين المركز الثامن عشر والأخير برصيد 22 نقطة.



من جانبه، أكد توماس توخيل، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، أنه يجب أن يتحلى اللاعبون بالصبر من أجل تحقيق الفوز على هيرتا برلين.



وقال توخيل فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "هيرتا برلين غير متوقع أسلوبهم مع تغيير المدرب، لذا لدينا سبب آخر للتركيز تمامًا على أنفسنا، بالنسبة لنا لا شيء سهل حاليًا، الوضع واضح تمامًا، يجب أن نتعلم الصبر والتعامل مع الأمور".



وأضاف توخيل، "يجب أن نقدم أداءً جيدًا، مناقشة الوضع الحالي ليس مناسبًا من وجهة نظر الجدول الزمني، وأيضًا بسبب النتائج الأخيرة لا يجدي نفعًا".



وواصل توخيل، "نحن صادقون جدًا مع بعضنا البعض ونحن نتعامل بشكل نقدي. يعرف الفريق رأيي في مباراة ماينز. في الرياضة، هناك دائمًا إمكانية إصلاح الأمور. لقد أهدرنا النقاط في المباريات الأخيرة بعد الانتصار. الصدق والانفتاح هما أفضل طريقة للتعامل".



وعن منافسة بوروسيا دورتموند على اللقب، قال مدرب البايرن "لا أعرف حتى الآن إذا كنت سأشاهد دورتموند اليوم. بالنسبة لنا، الوضع واضح. لم يعد بإمكاننا التحكم في مصيرنا ويجب علينا الآن الفوز بـ15 نقطة. نحن بحاجة إلى التحسن. لم يفت الأوان بعد لإظهار رد فعل".



تولي الألماني توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ يوم 24 مارس الماضي، خلفًا لجوليان ناجلسمان التي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.



قاد توخيل فريق بايرن ميونخ في 7 مباريات منذ أن تولي المهمة خلفًا لجوليان ناجلسمان، ما بين انتصارين و3 هزائم وتعادلين على الترتيب.

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