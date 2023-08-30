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الأربعاء، 30-08-2023 04:23 م

بايرن يتحرك لتلبية طلب توخيل.. والمهمة صعبة

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الوكيل الإخباري- يستهدف بايرن ميونخ التعاقد مع لاعب وسط جديد، استجابة لطلب المدرب الألماني توماس توخيل، بضرورة جلب ارتكاز دفاعي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.اضافة اعلان


وكشفت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية عن عزم النادي البافاري التقدم بعرض رسمي لضم جواو بالينيا لاعب وسط فولهام، في الساعات المقبلة.

وعاد الدولي البرتغالي مؤخرا من إصابة في الكتف، ليشارك أمام آرسنال وتوتنهام هوتسبير تواليا.


 
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المهمة صعبة لأن النادي اللندني لا ينوي بيع بالينيا بمقابل زهيد، خاصة بعد رفضه لعرض من وست هام يونايتد، تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لتوخيل البوح برغبته في جلب لاعب وسط دفاعي بخصائص مختلفة عن الثلاثي كونراد لايمر، ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش.

ولا يرى مدرب بايرن ميونخ قدرة الثلاثي على اللعب كارتكاز، ما دفعه لطلب التعاقد مع لاعب وسط جديد.

 




 

 


 

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