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الخميس، 25-04-2024 03:20 م

بايرن يخطط لخطف مدافع ليفركوزن

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الوكيب الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ مهتم بضم المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب فريق باير ليفركوزن بطل الدوري في الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية، وصحيفة "بيلد" الألمانية مساء الأربعاء أن مسؤولي بايرن التقوا وكلاء اللاعب تاه لإجراء محادثات أولية، إذ يمتد عقده مع ناديه حتى صيف العام المقبل دون شرط جزائي.

وكان تاه لاعبا أساسيا ضمن فريق ليفركوزن، الذي لم يخسر أي لقاء هذا الموسم، والذي توج خلاله بلقب الدوري للمرة الاولى، كما أنه مع أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، يشكلان دفاع المنتخب الألماني.

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