بايرن يفتح باب الرحيل أمام كيميتش.. و5 أندية تترقب

الوكيل الإخباري - ما كان يبدو مستحيلا منذ فترة طويلة بات قريب الحدوث خلال الصيف المقبل، في ظل التكهنات العديدة المثارة حول مستقبل جوشوا كيميتش، متوسط ميدان بايرن ميونخ.



وبحسب "سكاي سبورتس"، يرحب بايرن ميونخ ببيع كيميتش خلال الصيف في حال تلقى عرضا مناسبا.



والأكثر من ذلك أن اللاعب نفسه لم يعد يستبعد المغادرة رغم ارتباطه الشديد وأسرته بالنادي وبمدينة ميونخ، وبات منفتحا لمناقشة العروض.



ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما حتى 2025.



واستهدف الطرفان إجراء محادثات مبكرة بشأن تمديد العقد، ولكن لم تحدث تلك المحادثات بعد مع دخول كيميتش في عامه الأخير.



وذلك يعني أنه إذا لم يتم توقيع العقد سريعا، فسيكون الصيف المقبل هو الفرصة الأخيرة لبايرن للحصول على أموال من بيع الدولي الألماني.



وسلطت "سكاي" الضوء على الأسباب التي تدفع كيميتش للرحيل، وأبرزها رغبة البايرن في الاعتماد على الشاب ألكسندر بافلوفيتش البالغ من العمر 19 عاما في وسط الملعب بالمستقبل،د.



كما يخطط البافاري لمواصلة العمل مع كونراد لايمر الذي يمتد عقده حتى 2026.



ولا يزال ليون جوريتسكا الذي يملك عقدا يمتد حتى عام 2026 يحظى بثقة الكثير من المدربين.



إضافة إلى ذلك يرغب البايرن في تدعيم صفوفه بضم متوسط ميدان دفاعي الصيف المقبل.



ويفضل بايرن مؤخرا الاعتماد على ثنائية جوريتسكا وبافلوفيتش في وسط الميدان، وبالتالي يشارك كيميتش كظهير أيمن، وهو دور يتقبله ولكن لا يحبه.



كما أن هناك العديد من الخيارات في هذا المركز من نصير مزراوي وساشا بوي.



وأشارت الشبكة إلى أن هناك 5 أندية كبرى يرحب كيميتش بالرحيل إليها، وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، وريال مدريد، أو برشلونة في الدوري الإسباني، مع استبعاده فكرة الانتقال إلى‏ مانشستر يونايتد، أو تشيلسي، أو باريس سان جيرمان.

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