بايرن يمنح جوهرته أول عقد احترافي

الوكيل الإخباري - منح نادي بايرن ميونخ لاعب خط الوسط المدافع الصاعد ألكسندر بافلوفيتش أول عقد احترافي بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني، يوم السبت الماضي.



وأعلن بايرن، اليوم الأربعاء، أن بافلوفيتش "19 عاما" الذي ولد في مدينة ميونخ الألمانية ويلعب بالنادي منذ أن كان في السابعة من عمره، وقع عقدا حتى عام 2027.



وسجل بافلوفيتش ظهوره الأول بالدوري الألماني خلال الفوز الكاسح لبايرن 8-0 على ضيفه دارمشتات.



وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، في بيان للنادي: "لقد ولد بافلوفيتش وترعرع في ميونخ، وانضم للفريق الأول بالنادي، يحلم مشجعونا بأن تصبح هذه القصص حقيقة، مثلما ينطبق الأمر علينا في النادي أيضا".



أوضح دريسن: "يجب أن تكون رحلته أيضا مثالا للاعبين الشباب حيث يمكنهم الوصول للقمة بالمشاركة مع الفريق الأول من خلال فرق البراعم والناشئين".



وبات بافلوفيتش ثاني لاعب من أكاديمية بايرن يحصل على عقد احترافي مع حامل لقب الدوري الألماني في المواسم ال11 الأخيرة، في غضون أسابيع قليلة، بعدما سبقه المدافع فرانس كراتزيج، الذي وقع للفريق الشهر الماضي أيضا حتى عام 2027.



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