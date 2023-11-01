الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

القسام : اجهزنا على 3 من جنود الاحتلال من مسافة صفر

تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة خوفاً

القسام تقصف قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون

كتائب القسام تدمر 4 آليات اسرائيلية متوغلة في بيت حانون

صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بهذا الموعد

الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

عاجل

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

الأربعاء، 01-11-2023 04:16 م

بايرن يمنح جوهرته أول عقد احترافي

1120231153639930221492


الوكيل الإخباري - منح نادي بايرن ميونخ لاعب خط الوسط المدافع الصاعد ألكسندر بافلوفيتش أول عقد احترافي بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني، يوم السبت الماضي.

وأعلن بايرن، اليوم الأربعاء، أن بافلوفيتش "19 عاما" الذي ولد في مدينة ميونخ الألمانية ويلعب بالنادي منذ أن كان في السابعة من عمره، وقع عقدا حتى عام 2027.

وسجل بافلوفيتش ظهوره الأول بالدوري الألماني خلال الفوز الكاسح لبايرن 8-0 على ضيفه دارمشتات.

وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، في بيان للنادي: "لقد ولد بافلوفيتش وترعرع في ميونخ، وانضم للفريق الأول بالنادي، يحلم مشجعونا بأن تصبح هذه القصص حقيقة، مثلما ينطبق الأمر علينا في النادي أيضا".

أوضح دريسن: "يجب أن تكون رحلته أيضا مثالا للاعبين الشباب حيث يمكنهم الوصول للقمة بالمشاركة مع الفريق الأول من خلال فرق البراعم والناشئين".

وبات بافلوفيتش ثاني لاعب من أكاديمية بايرن يحصل على عقد احترافي مع حامل لقب الدوري الألماني في المواسم ال11 الأخيرة، في غضون أسابيع قليلة، بعدما سبقه المدافع فرانس كراتزيج، الذي وقع للفريق الشهر الماضي أيضا حتى عام 2027.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231161240385169161

3 جوائز قارية تطارد أحلام الشناوي

11202311445651269629

صلاح وحكيمي وأوسيمين.. صراع جديد على جائزة الأفضل بأفريقيا

1120231112212949031491

السعودية جاهزة لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

1120231105851181843521

أبناء أسطورة ريال مدريد يحرمونه من جائزة تاريخية

1120231104851705809960

4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

1120231104640290411713 (1)

مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل دي بروين في يناير

أخبار متعلقة
102023299302996858940

هاري كين يدين بالفضل لنجوم بايرن ميونخ

10202319105148990719903 (1)

المحترفون العرب في مرمى نيران ألمانيا بسبب فلسطين

10202317153735700024066 (1)

الدوري الألماني للسيدات يسجل رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري

102023491047396266924 (1)

بايرن يخرج من عنق الزجاجة ومانشستر يونايتد يتخبط مجددا

1020233161934320221165

القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

1020233104142507844419

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة