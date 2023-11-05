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الأحد، 05-11-2023 02:18 م

باير ليفركوزن يعزز صدارته قبيل لقاء دير كلاسيكر

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الوكيل الإخباري - عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهام 3-2 السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بفضل فلوريان فيرتز بعد 9 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضاعف النتيجة عبر مدافعه الإسباني أليكس غريمالدو عقب تمريرة من النيجيري فيكتور بونيفايس (45+1).

ونجح هوفنهايم في تسجيل هدفين في أقل من 120 ثانية في الشوط الثاني، فقلص الفارق بداية عبر أنتون ستاش (56) ثم عادل الكفة بفضل الهولندي فوت فيخهورست (58)، قبل أن يرد ليفركوزن ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بالهدف الشخصي الثاني لغريمالدو بعد تمريرة حاسمة جديدة من بونيفايس (70).

ورفع باير ليفركوزن رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ، حامل اللقب والذي يحل ضيفا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الرابع (مع 21 نقطة) في مباراة الـ"كلاسيكر" في قمة هذه المرحلة.

وحافظ ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الإسباني تشابي ألونسو على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم مع 9 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

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