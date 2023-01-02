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الإثنين، 02-01-2023 04:04 م

بث مباشر.. إلقاء نظرة الوداع على جثمان بيليه

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الوكيل الإخباري -  وصل جثمان، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى ملعب نادي سانتوس، كي تودعه جماهير الأبيض والأسود لآخر مرة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها أن التابوت الذي يحمل جسد بيليه قد وصل لملعب سانتوس، كي تودعه الجماهير وذلك كجزء من وصية اللاعب الراحل، تمهيداً لدفنه.

وتوفي بيليه يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان القولون، علما بأنه دخل المستشفى قبل شهرين.


وتم نقل جسد بيليه من مستشفى ألبرت أينشتاين، التي توفي بها في مدينة ساو باولو، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إلى ملعب نادي سانتوس.

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