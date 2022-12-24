بخطة جديدة.. برشلونة يتدرب على غياب ليفاندوفسكي

الوكيل الإخباري - يعمل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بقوة على تجهيز لاعبي الفريق الكتالوني استعدادا لاستئناف الموسم.



وتستأنف مباريات الليجا يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سيلتقي برشلونة جاره إسبانيول ضمن الجولة ال15 من المسابقة.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، شدد تشافي على ضرورة العودة إلى التدريبات بكل قوة هذا الأسبوع، بالتزامن مع رجوع معظم اللاعبين الدوليين، وذلك من أجل رفع المستوى البدني والفني.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة استعاد جميع لاعبيه، باستثناء الفرنسيين جول كوندي وعثمان ديمبلي، اللذين سيعودان الاثنين المقبل.



وقد أجرت المجموعة حصة تدريبية لمدة ساعتين، حيث تم دمج العمل البدني والكرة مع التكتيكات.



كما تدرب الفريق على طريقة هجومية جديدة، من دون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرض للإيقاف ل3 مباريات.



ولم يخض برشلونة أي مباريات ودية تحضيرية، خلال فترة التوقف الدولي، حيث فضل تشافي اللعب مع فريق الشباب بالنادي.



وأبدى الجهاز الفني للبلوجرانا رضاه عن المستويات البدنية للاعبيه، والطريقة التي يتدربون بها لمواجهة جدول مباريات مزدحم للغاية.

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